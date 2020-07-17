Москва, , 11:49 — REGNUM Если деноминацию в России проведут корректно, то она повысит уважение к бумажным деньгам, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В принципе, ничего страшного в деноминации нет. Это, конечно, упростит многие расчёты. И главное, как правило, деноминация, если она проведена корректно, повышает уважение к бумажным деньгам, — сказал Кагарлицкий. — Деньги начинают рассматриваться как более значимые бумажки, если на них не слишком много нулей. Однако это не решает никаких экономических проблем. Однако деноминацию надо проводить тогда, когда победа над инфляцией уже одержана. Если вы обережете нули, и они потом опять начнут расти, то это не только ничего не даст, но ещё и деморализует потребителей. А если вы деноминацию провели, когда финансы стабильные, то, как правило, это укрепляет доверие к деньгам».

Но, как подчеркнул Кагарлицкий, все эти психологические вещи не принципиальны ни для финансовой системы, ни для экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что если провести в РФ деноминацию, то «цены будут другие, копейка что-то станет значить. Такие деньги и цены будут понятнее людям».

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