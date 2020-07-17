Москва, 17 июля 2020, 11:49 — REGNUM Если деноминацию в России проведут корректно, то она повысит уважение к бумажным деньгам, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Но, как подчеркнул Кагарлицкий, все эти психологические вещи не принципиальны ни для финансовой системы, ни для экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что если провести в РФ деноминацию, то «цены будут другие, копейка что-то станет значить. Такие деньги и цены будут понятнее людям».
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