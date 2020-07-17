Чита, , 11:49 — REGNUM На 1 июля 2020 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности в Забайкалье составила 26 043 тыс. рублей и уменьшилась (по сравнению с 1 июня 2020 г.) на 941 тыс. рублей. Такие данные приводит Забайкалкрайстат, основываясь на информации, полученной от организаций (кроме субъектов малого предпринимательства).

Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника в среднем составила 83 740 рублей. Наибольшая сумма задолженности сложилась в сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 13 461 тыс. рублей, — посеют статистики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля 2020 года уровень безработицы в Забайкалье составляет 5,3%. Только за одни сутки безработными признаны 710 человек.

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