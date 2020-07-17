17 июля 2020 | Время чтения 4 мин

Хотя кампания Байдена отчаянно пытается скрывать, какой будет ее энергетическая политика, конец американского энергетического доминирования — это то, что грядет вместе с Байденом. Стив Миллрой в издании Washington Examiner объясняет, почему есть поводы опасаться именно такого развития событий.

Игорь Юдкевич, , 19:51 — REGNUM В июле 2020 года в США сорвалось развитие трех крупных нефте‑ и газопроводов. Означает ли это, что энергетическое господство Америки отменяется?

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Недавно коммунальные службы Вирджинии и Северной Каролины остановили проект трубопровода Атлантического побережья, который должен был доставить природный газ из Западной Вирджинии в два штата для внутреннего использования и экспорта. Трубопровод должен был протянуться на тысячу километров от Западной Вирджинии до восточной части Северной Каролины. Проект был отменен в июле 2020 года. В мае разработчики выиграли решение Верховного суда. Однако растущие и, казалось бы, бесконечные правовые и регуляторные процессы и издержки в сочетании с перспективой антифрекинга и антиэкономического роста администрации Байдена были слишком обескураживающими.

13 июля окружной суд США в Вашингтоне приказал прекратить работу трубопровода Dakota Access, проходящего от Северной Дакоты до Иллинойса, протяженностью почти 2 тысячи километров, до проведения новой экологической экспертизы. В тот же день Верховный суд поддержал постановление федерального суда о прекращении работ по трубопроводу Keystone XL, который должен был доставить нефтеносные пески из Канады на побережье Мексиканского залива для переработки.

Все три трубопровода активно противостояли радикальным экологическим группам, часто прикрывавшимся коренными американскими племенами. Несмотря на годы детального и тщательного анализа нормативных актов государственными и федеральными органами, зеленые и их союзники по племенам всегда могли найти суд, готовый фривольно решить, что над какой-то критически важной буквой «i» не поставили точку, или у какой-то жизненно важной «t» была нарисована неправильная черточка.

Такое впечатление, будто в США нет достаточного опыта безопасного обращения с трубопроводами. А ведь в Соединенных Штатах — почти 2,5 млн км трубопроводов, в том числе 800 000 км трубопроводов, по которым передают сырую нефть и большой объем природного газа. Трубопроводы работают и безопасны для окружающей среды, особенно с современными технологиями обнаружения утечек и ремонта. Не говоря уже о том, что трубопроводы, очевидно, безопаснее, чем транспортировка нефти менее эффективными и более дорогими железнодорожными танкерами. По счастью, есть железные дороги, другие трубопроводы в эксплуатации и утвержденные расширения, которые будут продолжать транспортировать нефть и газ из скважин в Западной Вирджинии и Северной Дакоте и нефтяных песчаных шахт в Канаде — во всяком случае, на данный момент. Но грозовые тучи уже виднеются на горизонте в виде администрации Джо Байдена.

Нефтепровод на Аляске (сс) Ryan McFarland

Хотя кампания Байдена отчаянно пытается скрывать, какой будет ее энергетическая политика, конец американского энергетического доминирования — это то, что грядет вместе с Байденом. В мае группа Национального комитета Демократической партии по климату и окружающей среде, возглавляемая конгрессменом Александрией Окасио-Кортес, призвала Байдена запретить фрекинг — ключ к нашему энергетическому доминированию. Но поскольку эта позиция была бы заведомо проигрышной, демократическим старейшинам пришлось вмешаться, чтобы подавить любые разговоры о запрете фрекинга. Совсем недавно рабочая группа Байдена — Сандерса выпустила корректирующий климатический план, в котором не упоминалось о запрете фрекинга или Новом зеленом курсе.

Несмотря на то, что Окасио-Кортес и входила в оперативную группу, но, несмотря на ее решительную поддержку Нового зеленого курса и запрета фрекинга, эти взгляды полностью замалчивались. Но нет никаких сомнений, что они все еще разделяются многими сторонниками Байдена, включая саму Окасио-Кортес, и именно они будут реализованы, если он станет следующим президентом.

Кампания Байдена недавно объявила о создании еще одной группы консультантов по климату, в которую вошла Кэрол Браунер — бывшая глава Агентства по охране окружающей среды при президенте Клинтоне и главная при администрации Обамы по вопросам окружающей среды и энергетики. Браунер делала все, что могла, для получения в 2007 году решения Верховного суда по делу «штат Массачусетс против Агентства по охране окружающей среды», которое позволило Агентству регулировать парниковые газы, несмотря на отсутствие какого-либо разрешения Конгресса. Браунер также руководила печально известной войной администрации Обамы против угля, которая уничтожила 95% рыночной стоимости угольной промышленности, убила 50 000 высокооплачиваемых рабочих мест в угольной промышленности и поставила многие угольные общины в отчаянное финансовое и социальное положение.

Кэрол Браунер (сс) New America

С угольной промышленностью, по существу, покончено, при администрации Байдена настанет очередь фрекинга. В 2016 году Хиллари Клинтон совершила ошибку, заговорив о том, что угольщики останутся без работы. Это частичка честности для Клинтон явно имела неприятные последствия в таких штатах, как Пенсильвания. Кампания Байдена не совершит такой же ошибки. Чтобы получить власть, кампания Байдена закрыла рты радикалам, таким как Окасио-Кортес. Браунер достаточно умна, чтобы помалкивать. Она просто укажет на долгосрочную и, казалось бы, безобидную цель сделать США углеродно-нейтральными к 2050 году. Если в ноябре Байден победит, сразу после его инаугурации в январе повестка дня Браун и Окасио-Кортес получит открытый контроль над энергетической политикой Байдена. Энергетическое доминирование США? Извините: отменяется.