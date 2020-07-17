Чита, , 11:39 — REGNUM В Чите, по улице Нерчинско-Заводской, построят современный жилой дом. Как сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба правительства Забайкальского края, на первом этапе планируется возвести односекционное 10-этажное здание прямоугольной формы, где первый этаж запроектирован для помещений общественного назначения, а этажи со второго по девятый — для квартир.

Новый жилой дом по улице Нерчинско-Заводской построят в Чите Правительство Забайкальского кра

На втором этапе возведут односекционное 15-этажное здание, г-образной формы. На первом этаже здания также разместятся офисы, со второго по 14 этаж — жилые помещения. В здании предусмотрены однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Приятным бонусом в жилом доме станет помещение для колясок и велосипедов, — отмечают чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе-мае 2020 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Забайкалье, составил 10 824,0 млн. рублей, или 158,0% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года.

За пять месяцев текущего года введено 55,7 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, в том числе в городской местности — 37,4 тыс. кв. метра, в сельской местности — 18,3 тыс. кв. метра.