Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM В рамках дела о банкротстве строительного ООО «Главстройкомплекс ЛО» арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице судьи Покровского признал возможным привлечь бывшего вице-губернатора Ленинградской области, а также экс-директора компании-должника Николая Пасяду «как контролирующее должника лицо к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам» компании. Рассмотрение дела об ответственности, в рамках которого определят взыскиваемую сумму, приостановили «до окончания расчёта с кредиторами». Определение вступило в силу немедленно, но может быть обжаловано в десятидневный срок, передаёт ИА REGNUM.

До банкротства компанию-застройщика, за которой числится как минимум один проблемный недострой на 526 квартир в деревне Новое Девяткино, возглавлял именно Пасяда. Пост гендиректора он занимал с 13 февраля 2015 года и до признания общества банкротом. Конкурсный управляющий компании мотивировал своё требование причинением «существенного вреда имущественным правам кредиторов» заключённой сделкой.

Речь шла о договоре поручительства от февраля 2017 года, сторонами по которому выступили застройщик и ПАО «Банк БФА». ООО поручилось по кредиту АО «ГлавСтройКомплекс» на сумму 950 млн рублей. Сделка была признана недействительной решением суда в 2019 году.

Суд установил «факт неразумного и экономически нецелесообразного поведения общества, выразившегося в принятии обязательств, двукратно превышающих балансовую стоимость его активов (511 млн рублей), что привело к неплатежеспособности должника и необоснованному росту кредиторской задолженности, а в последующем — к банкротству». Суд посчитал, что мотивы заключения указанной сделки «противоречили интересам общества», так как они не способствовали завершению строительства дома и ухудшили общее состояние компании.

Пасяда в отзыве на ходатайство заявил, что он вёл себя «в условиях обычного предпринимательского риска без целей причинения ущерба интересам кредиторов».

Банкротное дело в отношении компании инициировали дольщики и банк «Уралсиб», который также подал банкротный иск и лично к Пасяде. Его рассмотрят 15 сентября 2020 года. 13 июля по делу приняли обеспечительные меры в виде запрета распоряжаться многочисленным и дорогостоящим недвижимым имуществом, которое ранее должник подарил своей дочери Елизавете Пасяде. Сумма претензий банка к экс-чиновнику превышает 684 млн рублей, и кредитор настаивает на введении реализации имущества.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пасяда — основатель АО «Главстройкомплекс», которое также является банкротом и оставило после себя ряд проблемных недостроев. В 2005—2012 годах, будучи вице-губернатором Ленинградской области, он курировал строительную отрасль. Этим видом бизнеса Пасяда занимался как до поступления на госслужбу, так и после неё. По итогам 2016 года его включили в рейтинг миллиардеров Санкт-Петербурга, он занял 165-е место.

Миллиардер и бездомные дольщики: за что банкротят бывшего вице-губернатора?