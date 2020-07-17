Чита, , 11:29 — REGNUM В Чите к концу 2020 года построят здание водоподготовки для очистки питьевой воды — водазабор «Прибрежный (Кенонский)» с узлом обеззараживания обеспечит качественной питьевой водой многоэтажные жилые дома в поселках Текстильщиков и Энергетиков города Читы. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает Госинcпекция Забайкальского края.

«Главное назначение, которое будет выполнять здание водоподготовки — повышение качества питьевой воды для населения», — отметили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году, согласно региональной программе «Повышение качества водоснабжения Забайкальского края»,доля поверхностных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составила 22,2%, подземных источников централизованного водоснабжения — 6,6%.

Несоответствие гигиеническим нормативам проб питьевой воды, отобранных для исследования из распределительной сети, объясняется значительным износом (по отдельным участкам до 80 — 100%) водопроводной сети, вторичным загрязнением воды при транспортировке, отсутствием систем водоподготовки воды. Так, основным показателем, по которому отмечается несоответствие воды водопроводной сети требованиям санитарных правил, является органолептический показатель — мутность, который составляет 46,8% от всех несоответствующих проб.