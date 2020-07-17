Москва, 17 июля 2020, 11:28 — REGNUM Восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста, считает экономист, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за полгода снижение объёмов производства в сфере добычи полезных ископаемых составило 5,2%, в обрабатывающих отраслях — 2,3%, в сфере водоснабжения — 5,4%, в сфере снабжения электроэнергией — 3%.
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