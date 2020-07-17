Москва, , 11:28 — REGNUM Восстановительный рост экономики РФ не обеспечит выхода на нормальные темпы промышленного роста, считает экономист, председатель наблюдательного совета института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.

«Я вижу, что восстановительный рост не обеспечит выхода на нормальный и позитивный промышленный рост, — сказал Крупнов. — Необходимы специальные меры. Нужна, по сути, форсированная реиндустриализация. Структурные реформы, о которых говорят 20 лет, к сожалению, вместо того чтобы увеличивать долю обрабатывающей промышленности, они ее за 20 лет на 30% снизили. То есть вопрос не в абстрактных структурных реформах, а в механизме. Механизм только один — форсированная реиндустриализация. Тогда мы сможем начать отыгрывать этот упавший рост, упавшие объемы производства, и у нас появится перспектива. Надежды на восстановительный рост не просто наивны. Они заведут всю ситуацию с реальным сектором в тупик».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за полгода снижение объёмов производства в сфере добычи полезных ископаемых составило 5,2%, в обрабатывающих отраслях — 2,3%, в сфере водоснабжения — 5,4%, в сфере снабжения электроэнергией — 3%.

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