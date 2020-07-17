Москва, , 11:27 — REGNUM В России для инвесторов предлагается ввести квалификационные тесты. Тестирование может стать востребованным у граждан, желающих получить статус «квалифицированного инвестора», чтобы иметь возможность легально проводить сделки с рискованными инструментами в рамках принятого Госдумой РФ во втором чтении законопроекта «О категоризации инвесторов».

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Тесты, разработанные Национальной финансовой ассоциацией (НФА) и Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР), Центробанк уже поддержал, сообщает 17 июля газета «Известия» со ссылкой на письмо руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамута.

Тесты имеют три уровня сложности и разбиты на семь категорий. Они также могут заинтересовать и важных клиентов, желающих заполучить высокодоходные еврооблигации российских компаний.

«Тестирование будет добровольным и бесплатным, и тот, кто его пройдет, сможет диверсифицировать портфель и работать с более рисковыми инструментами», — отмечено в письме.

Отмечается, что проверить знания можно будет бесплатно. При этом предусмотрена возможность пересдачи в случае, если инвестор провалил тест.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект «О категоризации инвесторов» Государственная дума РФ приняла 15 июля во втором чтении.