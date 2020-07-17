Тюмень, 17 июля 2020, 11:09 — REGNUM В Тюменской области предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально-ориентированным некоммерческим организациям (НКО), работающим в отраслях экономики, пострадавшим от пандемии, выплатят единовременную субсидию на дезинфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Субсидия выплачивается один раз. Её размер для предприятий и организаций составляет 15 тыс. рублей плюс по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника предприятия, работавшего по состоянию на май 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников, размер субсидии составляет 15 тыс. рублей.