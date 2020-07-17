Тюмень, , 11:09 — REGNUM В Тюменской области предприятиям, индивидуальным предпринимателям и социально-ориентированным некоммерческим организациям (НКО), работающим в отраслях экономики, пострадавшим от пандемии, выплатят единовременную субсидию на дезинфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Субсидия выплачивается один раз. Её размер для предприятий и организаций составляет 15 тыс. рублей плюс по 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника предприятия, работавшего по состоянию на май 2020 года. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наёмных работников, размер субсидии составляет 15 тыс. рублей.

«Для получения субсидии необходимо до 15 августа 2020 года включительно направить в свою налоговую инспекцию заявление в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Заявление можно направить по почте или через боксы для приема входящей корреспонденции, расположенные в налоговых органах», — сообщила заместитель руководителя УФНС России по Тюменской области Ольга Иванова.