Джакарта, , 11:01 — REGNUM Производство золота в Индонезии в 2020 году сократилось и к маю этого года составило всего 9,98 тонны, что намного ниже показателя 2019 года в 109 тонн, сообщает Antara.

В министерстве энергетики и минеральных ресурсов заявили, что снижение добычи золота вызвано негативным влиянием производственной деятельности PT Freeport Indonesia в провинции Папуа.

«Общий объем добычи достигает 80 тонн в год, и компания Freeport стала крупнейшим поставщиком золота в Индонезии», — отметили в министерстве.

Известно, что переходный период для горнодобывающей деятельности Freeport может составить два года. Но если компания сможет ускорить процесс перехода, производство золота в Индонезии вернется к норме, которая составляет около 120 тонн в год.

Напомним, в настоящее время в Индонезии 28 золотодобывающих компаний.