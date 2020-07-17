Махачкала, , 10:57 — REGNUM Предприниматели Дагестана в период пандемии коронавируса получили из федерального бюджета более 310 млн рублей на выплату заработной платы сотрудникам. Об этом на своей странице в Instagram сообщил первый заместитель председателя правительства республики Гаджимагомед Гусейнов.

По словам первого вице-премьера, правом на получение безвозмездной субсидии на поддержку бизнеса в регионе воспользовались порядка 10 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это при том, что потенциальными получателями субсидии в республике, по данным налоговой службы, являлось более 15 тыс субъектов.

Напомним, господдержка из расчета один МРОТ на каждого работника за два месяца — апрель и май — предназначалась для организаций и предпринимателей из отраслей, наиболее пострадавших в период пандемии. К таким отраслям, в частности, отнесены туризм, гостиничный бизнес, сфера общепита, предоставление бытовых услуг и т. д.