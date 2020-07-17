Пекин, , 10:52 — REGNUM Китайская компания BAIC Motors выпустит трёхдверную вариацию модели BJ80. Об этом сообщает издание Carscoops.

Новинка внешне почти не отличается от пятидверной версии BJ80. Из особенностей авто стоит отметить то, что верхняя область его кузова немного приподнята. Также сообщается, что новая трёхдверка станет конкурировать с Mercedes-Benz G-Class.

В движение автомобиль приводится турбированной «четвёркой» рабочим объёмом 2,3 литра от компании Saab мощностью 250 «лошадей» (350 Нм). Силовой агрегат может работать как с 6-позиционной «механикой», так и с 6-скоростным «автоматом». Привод у машины 4×4.

Напомним, в 2009 году компания BAIC выкупила права у корпорации General Motors на применение 2,0‑ и 2,3-литровых движков бренда Saab, а также на шасси моделей 9−3 и 9−5 первого поколения.

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