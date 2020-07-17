Казань, , 11:06 — REGNUM В Татарии к 2022 году планируют довести оказание государственных и муниципальных услуг до 70% в цифровом виде. На данный момент таких услуг насчитывается 361. Глава республики Рустам Минниханов предложил составить рейтинг уровня развития цифровизации в каждом министерстве РТ для сравнения с другими регионами и зарубежными странами. По словам руководителя субъекта федерации, это позволит выбрать передовые практики и стремиться к ним.

По оценке Сколково, Татария — на втором месте по цифровизации после Москвы. Ежегодно из бюджета РТ на сферу информатизации направляется около 2 млрд рублей, сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

К сентябрю 2020 года 100% государственных школ Татарии будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Кроме того, в республике реализуется программа «Безопасный город», в рамках которой установлено около 63 тыс. видеокамер. С помощью видеонаблюдения раскрыто 894 преступления, что на 7,7% больше аналогичного периода 2019 года.

Также в Татарии создан центр цифровой трансформации, задачей которого является подготовка управленческих кадров.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии начали цифровизацию отрасли животноводства. Будет внедрена программа управления стадом и кормлением.

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