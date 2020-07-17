Москва, , 10:34 — REGNUM С бывших топ-менеджеров банка «Легион», который три года назад был признан банкротом после отзыва лицензии, пытаются взыскать 8,8 млрд рублей. В арбитраж Москвы поступило соответствующее заявление госкорпорации — арбитражного управляющего, которая требует привлечь к субсидиарной ответственности бывшего председателя правления Игоря Сокеркина, экс-главу совета директоров Игоря Ступина и ещё трёх топ-менеджеров. Претензии судья рассмотрит 16 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

«Агентство по страхованию вкладов» требует взыскать солидарно 8 837 390 000 рублей с уроженца Гомельской области Белоруссии Игоря Сокеркина, уроженца Курской области Александра Некрасова, Игоря Ступина (уроженец Иркутской области), а также Виктора Брусенцева из Оренбургской области и Владимира Телегина, родившегося в Германии. Средства взыскиваются в пользу банка.

«Легион» остался без лицензии 7 июля 2017 года, а уже в сентябре его признали банкротом. Долги банка перед 2816 кредиторами на начало июня 2020 года составляют 13 354 378 000 рублей.

Банк был создан в 1994 году и к моменту лишения лицензии занимал 159-е место по размеру активов в РФ.