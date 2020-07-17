Сантьяго, , 10:35 — REGNUM Компания Renault Samsung планирует вывести на авторынок Чили кросс-купе Samsung XM3. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

На чилийский рынок кроссовер отправится уже 25 июля текущего года. Первая партия кроссовера будет состоять из 83 экземпляров.

Samsung XM3 по своей сути является аналогом российского Renault Arkana. Авто построено на «тележке» CMF-B. При этом у XM3 нет привода 4×4.

В компании заявили, что модель станет глобальной, но на каких ещё рынках появится Samsung XM3 не сообщается.

Ранее пресс-служба Renault сообщила, что компания снизила стоимость на 380 автозапчастей, которые наиболее востребованы в кузовном, механическом и изнашиваемом сегментах.

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