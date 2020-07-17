Чита, , 10:30 — REGNUM С 2020 года в Забайкалье начнут реализовывать проект создания промышленного парка «Кадалинский». Как сообщает сегодня, 17 июля, пресс-служба забайкальского губернатора, решение об этом было принято участниками заседания наблюдательного совета по территории опережающего развития «Забайкалье».

»Сейчас назрела необходимость в таком парке. У нас есть уже семь проектов в этот промышленный парк. Нам выделяют 700 миллионов рублей на создание инфраструктуры, строительство первых зданий, которые мы будем сдавать в аренду нашим инвесторам по льготным ставкам», — пояснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин.

Он добавил, что отдельный акцент планируется сделать на бизнес в информационных технологиях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкалье и Бурятии вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на эти регионы стали распространять все льготы и преференции, доступные дальневосточникам.