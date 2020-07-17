Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:23 — REGNUM В Ямальском районе, в посёлке Салемал, в рамках реализации местной акции «Чум под ключ» комплект для установки традиционного жилища коренных народов Севера получила очередная молодая семья. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Чум «под ключ» включает в себя все необходимые материалы. Владельцам остаётся лишь поставить его.

Первый чум «под ключ» был организован для молодой семьи тундровиков в 2019 году. Опыт оказался удачным и акцию решили сделать ежегодной.