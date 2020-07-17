Москва, , 10:32 — REGNUM Десятая часть проверенной в России продукции для детей и подростков не соответствует требованиям техрегламента, это вдвое больше, чем в 2013 году. Об этом пишет 17 июля газета «Известия» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Так, в 2013 году эксперты признали некачественными 5,2% товаров, а в 2019 году — 10,3%. Не соответствующих нормативным требованиям игрушек стало 7,3% против 6,8% в 2013 году.

«На импортные товары в общем объеме забракованной продукции пришлось в среднем 40%», — указано в публикации.

Чаще всего нарушения находят в категории обуви, трикотажа, одежды и продукции из текстиля и кожи. Больше всего замечаний касаются маркировки. Это отсутствие бирки, указания на страну происхождения.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 1 июля обязательной стала маркировка обуви. Идентификация некоторых товаров легкой промышленности проводится в рамках эксперимента. Это должно резко сократить оборот небезопасной продукции для детей, полагают в ведомстве.

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