Саратов, , 10:38 — REGNUM Новый железнодорожный маршрут дальнего следования с 20 июля пройдет через территорию Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального минтранспорта. Прямой поезд в Крым сообщением Вологда — Симферополь будет отправляться раз в три дня и проследует через города: Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино, Ростов-на-Дону.

На станциях Балашов-Пассажирская, Аркадак, Ртищево-1 21 июля сделает остановку первый транзитный поезд сообщением Симферополь — Вологда. Со станции Балашов-Пассажирская поезд отправится в 8:35, со станции Ртищево-1 в 10:36 по местному времени, прибывая в Вологду в 15:26 по московскому времени. Поезд Вологда — Симферополь отправится 23 июля в 4:16 и сделает остановку на станции Ртищево-1 24 июля в 9:10, на станции Балашов-Пассажирская в 11:10 по местному времени.

В поезде имеются купейные и плацкартные вагоны и вагон-ресторан с русской и европейской кухней. Места для пассажиров оборудованы индивидуальным освещением, USB-разъемами для подзарядки мобильных устройств и розетками. В вагонах в автоматическом режиме работает климат-контроль, имеются биотуалеты.

С полуостровом Крым железнодорожное сообщение открыто с декабря 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, железнодорожное сообщение впервые связало Кисловодск и Крым. Первый поезд из города-курорта Ставрополья отправился в Симферополь в 12:40 1 июля.

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