Москва, , 10:20 — REGNUM Властям РФ надо подготовиться к возможной второй волне пандемии коронавируса, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«Рецепты простые. Надо работать по тем отраслям экономики, которые подвержены наибольшему риску, — сказал Комолов. — А у нас традиционно основной удар кризиса приходится на простых трудящихся, которые работают за заработную плату, не имеют какого-то иного источника доходов, кроме продажи своей рабочей силы. Это люди, которые, по данным последних исследований, имеют в своем большинстве доходы меньше 25 тысяч рублей в месяц. В случае второй волны пандемии они окажутся первыми жертвами. И правительству надо поддерживать людей труда».

В частности, как пояснил Комолов, можно было бы отменить подоходный налог для людей с низкими доходами и резко повысить его для людей с высокими доходами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 10 июля составил $574,2 млрд.

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