Москва, 17 июля 2020, 10:20 — REGNUM Властям РФ надо подготовиться к возможной второй волне пандемии коронавируса, считает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM.
В частности, как пояснил Комолов, можно было бы отменить подоходный налог для людей с низкими доходами и резко повысить его для людей с высокими доходами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объём международных резервов России по состоянию на 10 июля составил $574,2 млрд.
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