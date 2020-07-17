Москва, , 10:19 — REGNUM В случае кризиса монетарные власти РФ компенсируют выпадающие доходы сырьевых экспортеров путем снижения курса рубля, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о том, насколько экономика РФ готова ко второй волне коронавируса.

«Понятное дело, что какое-то время летом экономика всегда чувствует себя более благоприятно, чем зимой или ранней весной, — сказал Комолов. — Поэтому сейчас общая экономическая конъюнктура благоприятствует относительно стабильному положению дел. Осенью ситуация изменится (она объективно осенью меняется в худшую сторону), и если это будет связано с новой волной пандемии, то, конечно, это сильно ударит по периферийным экономикам, так как будет означать падение на энергоресурсы. Для нас это обернется классическим сценарием девальвации рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что быстрого возврата мировой экономики к докризисному уровню можно не ждать.

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