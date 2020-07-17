Москва, 17 июля 2020, 10:19 — REGNUM В случае кризиса монетарные власти РФ компенсируют выпадающие доходы сырьевых экспортеров путем снижения курса рубля, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя вопрос о том, насколько экономика РФ готова ко второй волне коронавируса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что быстрого возврата мировой экономики к докризисному уровню можно не ждать.
Читайте ранее в этом сюжете: Запад зальет деньгами экономические последствия второй волны коронавируса
Читайте развитие сюжета: В РФ призвали повысить подоходный налог для граждан с высокими доходами