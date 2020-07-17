Москва, , 10:17 — REGNUM По сравнению с западными экономиками положение РФ более уязвимо, так как у нее нет возможности перенести бремя инфляции на другие страны путем простой эмиссии валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июля рассказал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов.

«Можно посмотреть на то, как выходила из кризиса американская экономика, — отметил он. — Сначала резкий провал и потом такой же резкий отскок. Чем это было обеспечено? Тем, что государство активно насыщало рынок ликвидностью, давало экономике дешевые деньги и позволило биржевым индексам отскочить очень быстро. Если мы сейчас посмотрим на фондовые индексы той же Московской биржи, которая агрегирует акции крупнейших американских корпораций, то увидим, что по ним самую высокую прибыльность дает биржа московским инвесторам. Иными словами, западные страны, конечно, готовы ко второй волне пандемии. Они имеют резервы для того, чтобы затушить это пламя большими вбросами ликвидности».

Что касается России, то, как пояснил Комолов, ее экономика переживет последствия второй волны хуже, чем страны Запада, так как у нее нет возможности перенести инфляцию на другие страны путем простой эмиссии валюты, которая выступает в качестве резервной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олега Чередниченко, мировая экономика научилась «трансформироваться» в дистанционный формат работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Как пострадает экономика РФ от удара второй волны коронавируса?

Читайте развитие сюжета: В РФ ждут ухудшения экономической ситуации осенью 2020 года