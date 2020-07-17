Геленджик, Краснодарский край, , 10:14 — REGNUM Прямые авиарейсы между Геленджиком и Красноярском откроются со 2 августа, сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе аэропорта «Геленджик».

Выполнять рейсы по маршруту Красноярск — Геленджик — Красноярск будет авиакомпания Nordstar раз в неделю на комфортабельных судах Boeing 737−800 вместимостью до 180 посадочных мест.

Вылет из Красноярска будет осуществляться по воскресеньям в 07:05, прибывать в Геленджик рейс будет в 08:55 (указано местное время для каждого аэропорта). Обратный вылет будет выполняться в 12:00. Время в пути составит около шести часов. Действовать маршрут будет до начала октября.

Также со 2 августа АК Nordstar откроет прямые рейсы по маршруту Москва — Геленджик — Москва. Перелеты будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.