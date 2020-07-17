Казань, , 10:36 — REGNUM По итогам 2019 года управлением госавтонадзора по РТ проверено 563 транспортных средства, занимающихся пассажирскими перевозками, выявлено 532 нарушения. Эту информацию огласил на заседании Госсовета РТ главный государственный инспектор госавтонадзора по республике Борис Смирнов.

По его словам, в регионе в прошлом году лицензию на пассажирские перевозки получили 4824 организации. Основными нарушениями их деятельности стали: несоблюдение режима труда и отдыха (36%), несоблюдение требований по страхованию за причиненный вред здоровью (25%), осуществление перевозок без лицензии (17%), отсутствие карты маршрута (5%), отсутствие предрейсового медосмотра водителей (6%). Наибольшее число нарушений пришлись на Казань (49%) и Набережные Челны (17%).

Управлением госавтонадзора по РТ к административной ответственности привлечены 269 должностных лиц, 291 юрлицо, 1267 физических лиц и 230 предпринимателей. Общая сумма наложенного штрафа на перевозчиков составила около 24 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2019 году в прокуратуру РТ поступила просьба о проверке финансовой деятельности компаний-перевозчиков в Казани.

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