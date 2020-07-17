Москва, , 09:50 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль 16 июля отступила от минимума прошлой недели и устремилась вверх. Таким образом котировки очутились в середине диапазона 70,50 — 72,30. 17 июля с утра попытки роста возобновятся. Не исключено, что валютная пара уже в первой половине дня протестирует уровень 72. Об этом ИА REGNUM сообщил Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

На утро внешний фон складывается нейтрально-негативный. Нефть снижается, однако по-прежнему находится вблизи летнего максимума $43,93 за баррель. Данная динамика обусловлена тем, что сокращение добычи нефти в августе фактически составит не 7,7 млн б/с, а около 8,1−8,2 млн б/с. Разницу будут обеспечивать злостные нарушители, не исполнявшие в мае и июне взятые на себя обязательства.

Весомых событий за ночь не произошло, и те рынки, что уже торгуются утром, не показывают ничего нового. Динамика разнонаправленная и не ярко выраженная. Сегодня у инвесторов могут отсутствовать идеи. Важной статистики публиковаться не будет. На этом фоне отечественная валюта вполне может продолжить снижение в рамках вчерашнего импульса.