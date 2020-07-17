Южно-Сахалинск, , 09:36 — REGNUM Новая дальневосточная авиакомпания, которая создаётся по поручению президента РФ Владимира Путина, должна в равной степени обслуживать все регионы федерального округа. Базовой при создании нового перевозчика станет авиакомпания «Аврора», сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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Вице-премьер отметил, что авиакомпания для осуществления перевозок между регионами Дальнего Востока будет новой, действующая сейчас «Аврора» станет базовым предприятием.

В настоящее время ведётся работа по сбору предложений о создании и дальнейшей деятельности новой авиакомпании, которая должна обеспечить доступность малым и средним городам Дальнего Востока.

Трутнев подчеркнул, что «Аврору» передавать полностью Сахалинской области никто не собирается, так как авиакомпания всего Дальнего Востока не должна принадлежать одному региону, чтобы не допустить перекосов.

«Так не будет, потому что Сахалин, конечно, наиболее финансово обеспеченный регион на Дальнем Востоке, он может себе позволить поучаствовать в таких важных для всего Дальнего Востока проектах», — цитирует Трутнева ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, завершилась работа над национальной программой по развитию Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года. Итоговый документ направлен на согласование в федеральные ведомства.