Анадырь, , 09:40 — REGNUM С начала путины-2020 рыбопромысловые предприятия Чукотки добыли 140,5 тонны лососевых. Четыре из 16 предприятий добыли 30% распределённого объёма нерки и 1% кеты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Основными добытчиками стали два предприятия округа: «Чукотоптторг» и «Чукотрыбпромхоз».

Больше всего «Чукотоптторг» выловил нерки — 107,7 тонны, или 30% от возможного вылова.

Компания «Чукотрыбпромхоз» добыла 15,4 тонны красной рыбы: 12 тонн кеты, три тонны горбуши и 440 кг нерки. При этом основной подход красной рыбы ждут в начале следующей недели.

У Мейныпильгыно «Аквамарин» добыл 10 тонн рыбы.

На удалённых участках Анадырского лимана добыто 7 тонн рыбы, которую передали на суда для глубокой заморозки и переработки.

Всего в путину-2020 промышленные предприятия Чукотки смогут добыть 2855,6 тонны красной рыбы, в резерве находится ещё порядка 1800 тонн.

Кету, горбушу и нерку ловят сейчас также рыбаки-любители и коренные жители Чукотки. Для ведения традиционного рыболовства выделено 1103,6 тонны лосося. Рыбакам-любителям разрешено поймать почти 74 тонны, на сегодня их общий улов составляет 707 кг.

В 2019 году путина в округе была рекордной за последние 75 лет по вылову лососевых.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине горбуша в этом сезоне не дошла до большинства нерестовых рек. По мнению экологов, рыбу не пустили в реки на нерест ставные неводы в юго-западном промысловом районе Сахалина.