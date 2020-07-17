Уфа, , 08:41 — REGNUM Порядок предоставления в текущем году субсидий частным медицинским клиникам на выплаты сотрудникам за работу с зараженными коронавирусом пациентами утвержден в Башкирии. Соответствующее постановление 16 июля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Согласно документу, субсидии будут выплачиваться за счет средств федерального бюджета на финансовое обеспечение затрат на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским сотрудникам, работающим с инфицированными коронавирусом пациентами, а также с гражданами из «группы риска».

Отмечается, что главным распорядителем средств является министерство здравоохранения республики. Выплаты будут осуществляться за фактически отработанное время.

Так, врачам и другим работникам с высшим образованием, которые работают в стационарах, будут выплачивать порядка 36,5 тысячи рублей в месяц, или 100% среднемесячной заработной платы в Башкирии. Средний медперсонал получит порядка 18 тысяч рублей в месяц (50% среднемесячной заработной платы). А младшему медперсоналу будет выплачиваться 10,9 тысячи рублей в месяц (30% от среднемесячной платы).

Врачи, которые оказывают первичную помощь, получат доплату в размере порядка 29,1 тысячи рублей в месяц, средний медперсонал — около 14,5 тысячи рублей, а младший медперсонал — порядка 7,2 тысячи рублей ежемесячно.

Для получения субсидии частные медицинские организации должны обратиться в министерство здравоохранения республики с заявлением. В течение десяти дней будет принято соответствующее решение.

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