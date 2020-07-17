Саратов, , 09:20 — REGNUM В правительстве Саратовской области провели совещание по ситуации на рынке труда. В регионе уровень безработицы приближается к 4%. По сравнению с первым кварталом текущего года численность безработных выросла почти в 4,5 раза и составила 47 тыс. человек. Губернатор Валерий Радаев поставил задачу снизить этот показатель до 2,5%.

По области сохраняется острая нехватка кадров в здравоохранении, сфере соцподдержки и обрабатывающей отрасли. При этом биржи труда предлагают тысячи вакансий как сезонных рабочих, так и для специалистов разных направлений. Губернатор отметил дисбаланс на рынке труда в регионе. Так, на одном из сайтов представлены 23 тыс. вакансий, которые не покрывают масштабы высвобождений. На портале свои заявки по приему сотрудников подали более двух тысяч работодателей из 43-х тысяч. «Эти несоответствия отчетливо демонстрируют, насколько активно надо взаимодействовать со всеми участниками рынка труда. Активно и комплексно. Если мы понимаем, что общероссийский портал — это реальный инструмент, значит, он должен быть задействован в полную силу», — отметил Валерий Радаев.

Глава региона подчеркнул, что в сложившихся условиях важно работать с вузами, которым необходимо не ограничиваться собственными кадровыми центрами, а сотрудничать со службами занятости. Профильным структурам Валерий Радаев поставил задачу более эффективно организовать работу по обеспечению занятости населения.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 1 января 2020 года безработными числились 10 тыс. человек.

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