Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года самой продаваемой маркой авто в премиум-сегменте на российском рынке стала BMW. Об этом сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Всего по итогам первого полугодия текущего года дилеры немецкой марки реализовали в России 17 110 машин, что на 14% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Наиболее продаваемым автомобилем в модельном ряду компании стал кроссовер Х5. Его в отчётный период приобрел 3301 покупатель. Это на 35% больше, чем год назад.

На втором месте разместился полноразмерный кроссовер BMW X7. Это авто за полгода купили 2522 российских покупателя. Здесь мы наблюдаем рост на 143% по сравнению с прошлым годом.

Тройку бестселлеров BMW замыкает кроссовер X3 — 2388 проданных автомобилей (-18%).

Ранее компания BMW представила электрифицированную версию кроссовера iX3, построенную на той же платформе, что и модель X3.

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