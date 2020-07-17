Великий Новгород, , 08:14 — REGNUM Арбитраж Новгородской области признал банкротом ООО «Старорусский завод химического машиностроения» и ввёл в отношении него процедуру конкурсного производства. Она продлится полгода — до 9 января 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Истцом в банкротном деле выступило рязанское ООО «Нефтегазсервисстрой», перед которым у завода имелись долги в размере 405,5 тыс. рублей. Конкурсным управляющим назначили Сергея Иванникова — члена Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Дело».

Компания-ответчик учреждена в ноябре 2010 года. Среднесписочная численность работников — около 44 человек. Предприятие работает в сфере производства теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного морозильного и холодильного оборудования. Владеет компанией Алена Демкина. В её активе также 100% доли в ООО «Завод стальконструкция по Химмаш», учреждённого в 2013 году в Старой Руссе для обработки металлов. Демкина является его директором.