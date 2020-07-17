Казань, , 07:29 — REGNUM Реестр долгов бывшего министра финансов Татарии, экс-банкира Роберта Мусина может пополниться ещё на 28 млн рублей. Арбитраж Татарии рассмотрит претензии в рамках банкротства Мусина после того, как заявитель-кредитор устранит недочёты. Срок на это отведён до 13 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд РТ 08.07.2020 года поступило требование АО «Малахит» о включении в реестр требований кредиторов должника требований в размере 25 427 749 руб. долга, 6432,17 рубля процентов, 3 250 000 рублей задолженности», — отмечается в определении суда.

Компанию «Малахит», которая на сегодня в стадии банкротства, также называли связанной с Робертом Мусиным и аффилированными с ним банками, включая «Интехбанк».

Напомним, Роберт Мусин был главой правления обанкроченного три года назад крупного республиканского банка, где почти половина доли принадлежала региону — «Татфондбанка». Помимо этого, он даже после возбуждения уголовного дела в отношении него сохранил мандат депутата Госсовета РТ. В состав нового созыва не вошёл.

На сегодня в суде рассматривается уголовное дело, фигурантом которого проходит Мусин. Одновременно с этим банкротится и банк, задолжавший более 12 тыс. своих кредиторов свыше 168 млрд рублей. Личное банкротство Мусина также было инициировано управляющим ТФБ. Пройдя через реструктуризацию долгов, экс-министр был обанкрочен. На сегодня идёт реализация активов, а также их подсчёт и обжалование разных сделок, вызвавших сомнения у финансового управляющего Роберта Мусина. К должнику имеет претензии не только ТФБ, но и «Интехбанк» (25,7 млрд рублей), и «Татагропромбанк» — 1,2 млрд рублей.