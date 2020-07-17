Красноярск, , 06:48 — REGNUM В государственных и муниципальных организациях Красноярского края в 2019 году средняя начисленная заработная плата врачей составляла 83 796,5 рубля. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июля в Красноярскстате.

Средняя зарплата среднего медперсонала за указанный период — 41 924 рубля, младшего медперсонала— 39 826,4 рубля, уточняют статистики.

Добавим, в медицинских организациях Красноярского края на конец 2019 года работали 14,3 тысячи врачей и 33,6 тысячи работников среднего медперсонала.

Напомним, по состоянию на апрель 2020 года в Красноярском крае средняя зарплата составляла 54 785 рублей.

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