Брюссель, , 05:59 — REGNUM Европейская комиссия 16 июля утвердила Меморандум о взаимопонимании по вопросу о выделении Северной Македонии пакета макро-финансовой помощи на сумму 80 миллионов евро.

Как сообщает албанское новостное агентство TelegrafiMaqedoni, данные средства будут переданы стране в рамках пакета мер по макро-финансовой помощи Евросоюза странам Западных Балкан в связи с пандемией COVID-19 на сумму 3 миллиарда евро. Средства должны пойти на преодоление экономического кризиса, вызванного чрезвычайными обстоятельствами пандемии и будут предоставлены странам в форме долгосрочных кредитов на благоприятных условиях.

При этом на Северную Македонию приходится 160 миллионов евро из трех миллиардов.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия запретила въезд из Македонии и Косово из-за коронавируса