Южно-Сахалинск, , 05:08 — REGNUM На Сахалине и Курилах выросли цены на бензин и дизельное топливо, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сахалинстата.

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Бензин марки АИ-92 по данным на 13 июля стоит в область 49,4 рубля за литр. 22 июня он отпускался по цене 48,43 рубля.

Бензин АИ-95 на Сахалине ещё 22 июня стоил 50,34 рубля, на 13 июля его стоимость поднялась почти на два рубля и составила — 52,33 рубля.

Почти на два рубля подорожал и литр бензина марки АИ-98 — с 54,73 до 56,64 рубля.

Менее чем на рубль в области подорожало дизтопливо. 22 июня литр стоил 55,25 рубля, а 13 июля уже — 56,11.

Как сообщало ИА REGNUM, у начавшегося в мае 2020 года роста цен на бензин есть сразу несколько причин, от ремонтов на нефтяных заводах в период эпидемии до введенного ограничения на импорт, считает глава Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин.