Москва, , 03:59 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил банкротный иск к водочному холдингу, производившему алкогольную продукцию под несколькими известными торговыми марками. Претензии к ООО «Русский водочный холдинг», которое разливало продукцию на мощностях «Татспиртпрома», пока к производству не приняты, передает ИА REGNUM.

Исковое заявление от компании «EDC Eastern Drink Company Ltd» поступило 15 июля 2020 года. Сумма претензий пока неизвестна.

Компания-ответчик создана в мае 2012 года, но с ноября 2019 года числится в стадии ликвидации. Уставный капитал ООО — 10 млн рублей, руководитель-ликвидатор — Дмитрий Викторов. Владелец — Виктор Злотницкий. Последний также собственник компаний «Крымский коньячный дом» и «Крымская водочная компания».

В мае 2020 года с иском к холдингу также обращалось «Истрн Бэвэридж Компани Лимитэд», потребовавшее взыскания 108 696 057 рублей 34 копеек, но дело в итоге было прекращено. Истец отозвал претензии.

Помимо этого, в арбитраже Санкт-Петербурга и Ленинградской области в стадии рассмотрения находится иск ООО «о привлечении к субсидиарной ответственности Федакова Илью Александровича, Кажурина Андрея Михайловича, Ланцову Татьяну Александровну». Его до 6 августа 2020 года оставили без движения, сумма спора — 11 441 458,01 рубля.

В 2017 году между «Татспиртпромом» и холдингом было подписано мировое соглашение на 524,6 млн рублей, которые фирма Злотницкого обязалась выплатить в срок.