Тегеран, , 08:53 — REGNUM 16 июля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи и исполняющий обязанности министра финансов Афганистана Абдул Хади Аргандиваль на встрече в Кабуле обсудили необходимость ускорения реализации экономических соглашений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Арагчи и Аргандиваль особо отметили возможности экономического сотрудничества, совместного планирования и развития взаимодействия в этом направлении между двумя странами.

Высокопоставленный иранский дипломат должен встретиться с некоторыми другими афганскими официальными лицами и принять участие во встрече в Институте стратегических исследований в Афганистане.

Ранее Арагчи встретился и побеседовал с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханефом Атмаром. Стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества, развития региона, а также продолжающуюся борьбу со смертельным вирусом.