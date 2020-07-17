Москва, , 03:34 — REGNUM Кредитор ООО «Редакция газеты «Советский спорт» отозвал из арбитража Москвы свой банкротный иск. Производство по делу было прекращено, передаёт ИА REGNUM.

«7 июля 2020 года в Арбитражный суд города Москвы от заявителя поступило ходатайство о возвращении заявления ООО «Инвест Груп» о признании ООО «Редакция газеты «Советский спорт» несостоятельным (банкротом)», — отметил суд и вернул иск.

Отзыв претензий не лишает кредитора права повторно обратиться со схожим иском.

Напомним, иск от кредитора к редакции поступили в суд в июне 2020 года, но из-за недочётов его первоначально оставили без движения. Долг перед воронежской фирмой «Инвест Груп» возник по договору на изготовление газетного печатного издания.

Претензии к редакции имеет и «Типография Компресс-Москва».