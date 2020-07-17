Москва, 17 июля 2020, 03:34 — REGNUM Кредитор ООО «Редакция газеты «Советский спорт» отозвал из арбитража Москвы свой банкротный иск. Производство по делу было прекращено, передаёт ИА REGNUM.
Отзыв претензий не лишает кредитора права повторно обратиться со схожим иском.
Напомним, иск от кредитора к редакции поступили в суд в июне 2020 года, но из-за недочётов его первоначально оставили без движения. Долг перед воронежской фирмой «Инвест Груп» возник по договору на изготовление газетного печатного издания.
Претензии к редакции имеет и «Типография Компресс-Москва».
Юрлицо-ответчик было создано в 2014 году. В редакции трудятся порядка 50 человек. Владелец — ООО «Ура Медиа», принадлежащее новосибирскому ООО «Капитал инвест групп» и компании «Региональные проекты» из Москвы.