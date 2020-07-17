Санкт-Петербург, , 03:18 — REGNUM Конкурсный управляющий в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» в рамках банкротного дела лишённого лицензии банка «Прайм Финанс» потребовал признать недействительной целую серию сделок. В их числе и платёж в счёт уплаты налогов, выполненный по счету клиента-юрлица, и погашение записи по ипотеке, выданной физлицу. Если арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворит требование, то уже снятое обременение по ипотечному кредиту вновь будет внесено в единый госреестр недвижимости и бывший заёмщик будет ограничен в праве распоряжаться объектом. Заседание назначено на 30 сентября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Управляющий АО «Банк «Прайм Финанс» требует признать недействительной сделку погашения управлением Росреестра по Санкт-Петербургу «в едином государственном реестре недвижимости записи об ипотеке», которая была выполнена на основании совместного заявления банка и Татьяны Алексеевой. Помимо этого, истец просит обязать ведомство восстановить запись об ипотеке от 2016 года, а если это невозможно, то произвести «государственную регистрацию ипотеки 2/3 доли в праве собственности на квартиру» общей площадью 55,4 кв. м в пользу банка. Если суд удовлетворит данное требование, то собственник квартиры без разрешения кредитной организации не сможет продать, подарить или как-то иначе распорядиться объектом, так как в отношении него будет установлено обременение.

Ещё одна сделка, которую пытается оспорить управляющий — это банковские операции, совершенные 29 мая 2019 года по счёту ООО «Сатурн СПБ», открытому в «Прайм Финанс», по переводу 220 тыс. рублей, 300 тыс. рублей, 700 тыс. рублей и 13 млн рублей в счёт уплаты авансового платежа по налогу на прибыль и уплаты НДС. В случае удовлетворения требований о признании сделок недействительными, с компании будет взыскана в пользу банка вся сумма — 15,22 млн рублей, а долг «Прайм Финанс» по счёту будет восстановлен. Помимо этого, управляющий просит «взыскать с ответчика в пользу должника проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму взыскиваемых денежных средств».

Данные случаи оспаривания сделок могут быть не единственным в отношении теперь уже бывших клиентов. У банка были филиалы в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, банк, по размеру активов занимавший 36-е место в РФ, остался без лицензии 6 июня 2019 года. К тому моменту он потерял собственный капитал, а также его уличили в схемных сделках. На сегодня АО признано банкротом и идёт процедура конкурсного производства. Акционерами «Прайм Финанса» были физлица из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ликвидированное позднее юрлицо.

На начало июня 2020 года у банка установлены долги перед 185 кредиторами на общую сумму 918,131 млн рублей.