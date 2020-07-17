Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.

При этом вклад в долгосрочные ценные бумаги сократился с $4,01 млрд до $3,75 млрд, а в краткосрочные — упал с $2,83 млрд до $1,63 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле по сравнению с мартом этого года Россия нарастила объем вложений в облигации США на 80% — с $3,85 млрд до $6,85.