Буэнос-Айрес, , 01:26 — REGNUM Предложение по разработке урана на территории Аргентины, которое было выдвинуто российской государственной корпорацией «Росатом», рассмотрит аргентинское правительство, заявил заместитель министра иностранных дел латиноамериканской республики Хорхе Неме 16 июля в ходе пресс-конференции.

Он рассказал, что запрос от компании из РФ и российского посольства в Буэнос-Айресе поступил несколько дней назад. По словам замминистра, власти Аргентины должны самостоятельно проработать предложение перед тем, как передавать его в те регионы, где находятся залежи урана.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на саммите G20 в Буэнос-Айресе аргентинские специалисты высказали идею внедрить в Аргентине новые российские технологии по добыче урана.

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