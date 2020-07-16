Москва, , 20:57 — REGNUM Цены на газ для российского потребителя вырастут с 1 августа, сообщается в опубликованном ФАС приказе.

Деньги за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сначала ведомство предложило на три процента индексировать с июля регулируемые оптовые цены на газ для предприятий и для населения, а позже решило, что индексация для населения должна быть заморожена из-за сложного экономического положения.

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Напомним, в России тарифы на коммунальные услуги, в том числе и на услугу газоснабжения, ежегодно меняются с 1 июля.

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