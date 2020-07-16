Москва, , 20:27 — REGNUM Впервые с 1994 года доходы России от экспорта золота превысили выручку от продажи газа, однако долго такая ситуация, скорее всего, не продержится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил генеральный директор ООО «Мангазея Золото» Михаил Гусев.

Выплавка золотого слитка Dan Brown

«Данный факт нельзя назвать тенденцией, это, прежде всего, следствие комбинации факторов. Во-первых, Центробанк на время приостановил закупки золота на фоне роста цены. Во-вторых, цена на газ упала, а объём поставок Газпрома сократился», — заявил Гусев.

«В определенный момент на рынке сложилась ситуация, когда Центробанк перестал покупать золото на внутреннем рынке, некоторые компании столкнулись с трудностями в размещении своих объёмов на рынке РФ. Правительство оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию и упростило экспорт золота», — указал он.

Продажа золота за границу была возможна ранее, но не пользовалась таким спросом со стороны недропользователей, поскольку на каждую партию нужно было получать разовую лицензию под конкретный контракт.

Однако в апреле 2020 года правительство России упростило процедуру получения лицензий, разрешив выдачу генеральных лицензий недропользователям — то есть уравняло экспортные права банков и недропользователей.

«Не думаю, что такие высокие показатели по экспорту золота будут долгосрочными. Большинство недропользователей дополнительной выгоды от экспорта золота получить не сможет, поскольку металл продаётся по фиксированной цене лондонской биржи как для Центробанка, так и для зарубежных каналов сбыта. Напротив, возможны дополнительные коммерческие расходы, а также расходы, связанные с логистикой и оформлением», — указал Гусев.

«Соответственно, увеличение объемов экспорта золота — это временное явление. Сейчас ситуация уже выправляется: Центробанк снова начинает покупать золото, недропользователи смогут снова продавать металл по привычной схеме», — заключил он.

По данным Центробанка и Федеральной таможенной службы, за апрель и май российские компании продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 млрд долларов, в то время как поставки газа за тот же период принесли Газпрому, обладающему в России монополией на экспорт трубопроводного сырья, лишь 2,4 млрд долларов — минимальное значение за квартал с 2002 года.