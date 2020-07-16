Москва, , 20:14 — REGNUM Производство необработанного и полуобработанного золота, а также золота в виде порошка в России в I полугодии 2020 года сократилось на 3,1% в годовом выражении. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Золото Szaaman

При этом в июне производство золота выросло на 21,5% по сравнению с предыдущим месяцем и сократилось на 6,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Данных по абсолютным объёмам добычи и производства золота за отчётный период в пресс-релизе Росстата не приводится.

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