Москва, , 19:54 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в июне 2020 года выросли на 6,1% после снижения на 2,8% месяцем ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В годовом выражении, согласно оценке ведомства, цены промпроизводителей в июне снизились на 8,3%, а за период с начала текущего года — на 5,1%.

Цены в сфере добычи полезных ископаемых в июне выросли на 32,3% по сравнению с предыдущим месяцем, в обрабатывающих производствах — на 1,6%. При этом в сфере в обеспечения электроэнергией, газом и паром цены за месяц снизились на 1,1%, в водоснабжении и водоотведении, организации сбора и утилизации отходов — в среднем не изменились.

В добыче полезных ископаемых в июне в 2,5 раза выросли цены на природный сжиженный и регазифицированный горючий газ, а также сырую нефть при поставках на внутренний рынок.

В обрабатывающих производствах наиболее заметно выросли цены на судовое топливо — на 81,8%, сжиженные пропан и бутан — на 69,2%, газовый стабильный конденсат — на 68,9%, нефтяные строительные битумы — на 54,6%, нефтяные кровельные битумы — на 39,6%, автомобильный бензин — на 27,5%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки — на 21,3%, нефтяные дорожные битумы — на 21,1%, реактивное топливо керосинового типа — на 14,6%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки — на 14,2%, топочный мазут — на 13,4%.

Одновременно с этим отмечено существенное снижение цен в металлургии. Так, промежуточные продукты металлургии никеля подешевели на 16,6%, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком — на 15,4%, необработанный алюминий — на 13%, ферросиликомарганец — на 10,4%, необработанный кобальт — на 10,1%, ферротитан — на 8,3%.

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