Киев, , 19:41 — REGNUM Бизнес Украины не ожидает быстрого улучшения показателей своей деятельности, несмотря на отмену значительного количества ограничений и внедрение адаптивного карантина.

Об этом говорится в сообщении по результатам опроса руководителей компаний, проведенного Нацбанком, которое было обнародовано сегодня, 16 июля.

Согласно опросу регулятора, сейчас уровень деловой активности предприятий Украины снизился до самого низкого значения за все время наблюдений после первого квартала 2015 г. — 90,8% (для сравнения: в первом квартале нынешнего года он составил 110,5%).

В отчете говорится, что ухудшились инфляционные ожидания, бизнес также ожидает существенного ослабления национальной валюты и — впервые с первого квартала 2016 года — предприятия ожидают сокращения объемов производства товаров и услуг.

Нацбанк отмечает, что самым весомым фактором, который будет ограничивать способность предприятий увеличивать производство, назвали недостаточный спрос.

ИА REGNUM напоминает, что ранее министерство экономики сообщило, что сокращение объемов ВВП Украины составило 5,9% в январе — мае 2020 г. В правительстве заявили, что самым проблемным для экономики страны будет второй квартал, однако сейчас чиновники и эксперты отмечают, что и в третьем квартале ситуация вряд ли нормализуется.