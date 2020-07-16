Москва, , 19:30 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 6 по 13 июля выросла на 20 копеек и достигла 45,47 рубля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Заправочная станция Иван Лазебный © ИА Красная Весна

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на восемь копеек — до 48,02 рубля за литр.

По состоянию на 13 июля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 42,97 рубля (+19 копеек за неделю), марки АИ-95 — 46,61 рубля (+23 копейки), марки АИ-98 — 52,53 рубля (+16 копеек).

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 7 центрах субъектов Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Махачкале — на 2,8%, Южно-Сахалинске — на 2,3%.

В Москве цены на бензин за неделю выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге — на 0,4%.

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