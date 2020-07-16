Кострома, , 18:59 — REGNUM Минфин компенсировал бюджету Костромской области 590 млн рублей выпадающих доходов. Решения о дальнейшей помощи в связи с падением налоговых поступлений будут приняты в «ближайшее время». Об этом по итогам выездного заседания комитета Совета Федераций по бюджету и финансовым рынкам, состоявшемся в Костроме 16 июля сообщил первый замминистра финансов России Леонид Горнин.

«Федеральная власть, Минфин в соответствии с поручением президента предусмотрел 300 млрд рублей дополнительной финансовой поддержки всем субъектам РФ, для того чтобы сократить влияние негативных тенденций на бюджеты субъектов в связи со снижением налоговых поступлений. Не исключением является и Костромская область. Мы приняли решение о первом транше около 590 млн рублей, решение по дальнейшей компенсации выпадающих доходов, в том числе и по Костромской области будет принято в ближайшее время», — сообщил на встрече с журналистами Горнин.

Комментируя итоги встречи, замминистра похвалил костромского губернатора Сергея Ситникова за «взвешенную и ответственную» бюджетную политику в регионе. По мнению Горнина, Костромская область прошла экономические испытания коронавирусом по «мягкому сценарию».

«На сегодняшний момент если сравнивать с финансовым периодом 2019 года, общее снижение налоговых поступлений в субъекты РФ составляет около 400 млрд рублей. Это около 9% от собственных доходов субъектов. Цифра достаточно большая. По нашим оценкам — и цифры сейчас об этом говорят, наступила некоторая стабилизация процесса. Мы видим отсутствие дальнейшего снижения по налоговой базе. Если говорить о Костромской области, то с этим вызовом коллеги справляются достойно. В Костромской губернии более мягкий сценарий негативного влияния экономических процессов на бюджетную устойчивость. В регионе в 2 раза меньше отмечается сокращение собственных доходов относительно общих показателей по России, что говорит об устойчивости системы финансовой и бюджетной системе в этом субъекте. Я выражаю слова благодарности Сергею Константиновичу за взвешенно и ответственную бюджетную политику в регионе», — добавил Горнин.

В дальнейшем Костромская область продолжит получать федеральные компенсации. В июле в регион поступит второй транш, и ещё один ожидается в конце августа — начале сентября. Объемы поддержки пока не озвучены.

С учётом федеральной компенсации за первые 5 месяцев 2020 года областной бюджет недополучил 815 млн рублей. Основное падение произошло по налогу на прибыль организаций — 700 млн рублей и НДФЛ. По прогнозам властей, к концу 2020 года из-за коронавируса казна региона может недосчитаться 5,6 млрд рублей.

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