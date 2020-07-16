Нижний Новгород, , 18:52 — REGNUM Музыкальные школы Нижнего Новгорода получили деньги в рамках нацпроекта «Культура» при софинансировании городского бюджета.

Для школ купили музыкальные инструменты, хоровые станки и учебные материалы — пять скрипок московского мастера Сергея Олексейчука, виолончель мастера Николая Петрова и альт-саксофон, два рояля — концертный и кабинетный, производства Германии и Чехии.

Для детской музыкальной школы № 15 были приобретены новый концертный рояль немецкой фирмы Grotrian-Steinweg, два пианино фирмы Johannes Seiler, балалайка и домра ручной работы, комплект звукового оборудования, два ноутбука для нового отделения «Детская музыкальная журналистика» и нотная литература. Осенью в школу планируется поставка музыкальных инструментов отечественного производства — баяна и аккордеона.

«В этом году на обновление музыкального оборудования выделено 27,2 миллионов рублей. До 2022 года на закупки музыкального оборудования в музыкальные школы и школы искусств Нижнего Новгорода по нацпроекту «Культура» будет выделено почти 50 млн. рублей», — отметила замглавы администрации Нижнего Новгорода Любовь Сачкова.