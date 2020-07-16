Ульяновск, , 18:45 — REGNUM С 1 августа в Ульяновской области будет ежемесячно проводиться выверка задолженности в отношении субъектов бизнеса и устанавливаться причина ее возникновения. Соответствующий указ был подписан губернатором Сергеем Морозовым в присутствии руководителей отраслей, глав муниципальных образований, Уполномоченного по правам предпринимателей региона Екатерины Толчиной и представителей бизнес-сообщества, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

За возникновение задолженности руководители исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений региона, а также должностные лица будут нести персональную финансовую ответственность.

«Пандемия коронавируса подтолкнула нас к принятию оперативных решений по поддержке экономики, но также она вскрыла и существующие проблемы. Одна из них — это задолженность по государственным и муниципальным контрактам перед субъектами бизнеса. Мы не имеем право генерировать их. Необходимо выполнить все взятые на себя обязательства не только перед теми, за кого мы отвечаем — работниками бюджетной сферы, но и перед теми, с кем сотрудничаем — субъектами предпринимательской деятельности», — заявил Морозов.

Глава области подчеркнул, что регион первым в России не только выплатил основную часть задолженности перед предпринимателями, но и сформировал законодательные меры для недопущения возникновения долгов в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские власти приняли решение о компенсации части расходов предпринимателей за коммунальные услуги и аренду. Речь идёт о малом и среднем бизнесе — в частности, парикмахерских, салонах красоты, кинотеатрах, тех, кто занят в гостиничной сфере, общепите, образовательной и спортивной отраслях, занимаются издательством и других отраслях. Ожидается, что с помощью компенсаций этих затрат, которые могут доходить до 50%, будет сохранено порядка 90% работников.

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